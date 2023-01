Haller für Therapie statt Strafe

Universitätsprofessor und Psychiater Reinhard Haller sprach in "Vorarlberg LIVE" über die Causa Teichtmeister.

Der Fall hat das Land weit über seine Grenzen erschüttert: Ab 8. Februar muss sich der Burgschauspieler und TV-Star Florian Teichtmeister vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Er soll an die 58.000 Dateien mit Darstellungen sexuellen Missbrauchs an Kindern auf digitalen Datenträgern gehortet haben, so der Vorwurf. Gerichtsgutachter Reinhard Haller sitzt als Experte in fünf Missbrauchskommissionen und beschäftigt sich intensiv mit den diversen Täterrollen. Bei Vorarlberg LIVE erklärte der Gerichtspsychiater, dass es verschiedene Formen von Pädophilie gibt.