SC Hohenems präsentiert erstmals einen neuen Hauptsponsor

Der Schlittschuhklub Hohenems ließ die Katze aus dem Sack.

Die Verantwortlichen des Schlittschuhklub Hohenems ließen die Katze aus dem Sack. Bei der ordentlichen Jahreshauptversammlung des im Jahr 1914 gegründeten Verein wartete der Ausschuss mit Präsident Michael Töchterle an der Spitze eine riesengroßen Überraschung auf. Erstmals in der langen Klubgeschichte geht der SC Hohenems mit einem neuen Hauptsponsor in die lange Saison. Der neue Name der Grafenstädter: Schlittschuhklub Samina Hohenems 1914.