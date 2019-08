Sat1-Moderatorin Marlene Lufen: Traumatisches Erlebnis

Marlene Lufen ist als "Gute Laune"-Moderatorin des "Sat.1 Frühstücksfernsehens" bekannt. Doch die Moderatorin hat in ihrer Jugend Traumatisches erlebt.

Fotoshooting in Unterwäsche

Ihre Geschichte erzählte sie beim Sandra Maischberger.

Im Alter von 19 Jahren machte sie bei einem Fotoshooting für Unterwäsche mit. Als sie sich wieder anziehen wollte, fiel der Fotograf über sie her, schmiss sie aufs Bett und hielt Lufen an den Schultern fest. „Ich hatte zum Glück genug Kraft, um mich zu befreien“, sagt Marlene Lufen. Für den Täter hatte es keine Konsequenzen. „Mir war damals nicht bewusst, dass es eine versuchte Vergewaltigung war.“ Lange Zeit habe sie an sich gezweifelt und sich die Frage gestellt, was sie falsch gemacht habe. Und damit habe auch sie zu den Frauen gehört, die schweigen. Aus Scham, aus Angst, dass ihnen nicht geglaubt wird.