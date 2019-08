Promi Big Brother: Davor noch zum Nackt-Shooting

Am Freitag lässt Sat.1 das neue "Promi Big Brother"-Spektakel beginnen, inzwischen stehen die ersten neun Teilnehmer fest.

Zu den weiteren Teilnehmern gehören die frühere "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Theresia (27), TV-Detektiv Jürgen Trovato (57), der frühere RTL-Dschungelkönig Joey Heindle (26), Soap-Darstellerin Janine Pink (32) und Youtuber Chris (32), wie der Sender am Dienstag mitteilte. Außerdem mit dabei sind Eva Benetatou (27), Finalistin der RTL-Datingshow "Der Bachelor", Ginger Costello Wollersheim (33), die Ehefrau der Ex-Rotlichtgröße Bert Wollersheim, Tobi Wegener (26), Teilnehmer der RTL-II-Show "Love Island" und Hellseherin Lilo von Kiesenwetter (65).

"Stars und Sternchen"

Das sind aber noch nicht alle, die sich in den kommenden zwei Wochen rund um die Uhr beobachten lassen wollen. Sat.1 hat angekündigt, dass noch weitere "Stars und Sternchen" dazu kommen werden. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt zwölf. Wer die übrigen Mitbewohner sind, erfahren die Zuschauer in der Start-Show am Freitag (9. August) ab 20.15 Uhr. Die Moderation übernehmen wie im Vorjahr Jochen Schropp und Marlene Lufen. Fans des Formats können bis zum 23. August verfolgen, wie sich das Zusammenleben entwickelt. "Promi Big Brother" läuft täglich um 22.15 Uhr, freitags um 20.15 Uhr bei Sat.1 und auf der senderübergreifenden Plattform Joyn.