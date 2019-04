Sarkissova nach Eklat bei "Dancing Stars": "Habe keinen Grund zu lügen"

"Dancing Stars": Neue Runde im Streit zwischen Jurorin Karina Sarkissova und Ex-Politiker Stefan Petzner.

Sarkissova: “Ich habe Angst”

Gegenüber dem “Kurier” sagt die Dancing Stars-Jurorin: “Ein erwachsener Mann muss sich beherrschen können. Er hat mich in der Pause attackiert, mich angeschrien und mir seinen Finger ins Gesicht gedrückt.” Sie sei – so wie andere Juroren auch – erschrocken und so ein Benehmen sei nicht akzeptabel. “Ich habe Angst und möchte ihm nirgends begegnen. Mir geht auch durch den Kopf, dass solche unzurechnungsfähigen Menschen einem ordentlich schaden können, wenn sie wütend sind. Ich habe Kinder und möchte nicht in ständiger Angst und Sorge leben”, zitiert der Kurier die Primaballerina.