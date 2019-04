Eskalation bei "Dancing Stars": Kam es zu Handgreiflichkeiten?

Bei "Dancing Stars" flogen am Freitag die Fetzen. Jetzt ist sogar von Handgreiflichkeiten zwischen Petzner und Sarkissova die Rede.

Bei der “Dancing Stars”-Show am Freitagabend kam es zum Eklat. Jurorin Karina Sarkissova gab Ex-Politiker Stefan Petzner und seiner Profi-Partnerin null Punkte. Petzner wurde vom Publikum dennoch in die nächste Runde gewählt.

Doch die Stimmung zwischen Petzner und Sarkissvoa kochte hinter den Kulissen über. In einem Instagram-Posting beschuldigt Sarkissova Petzner sie in der Sendepause attackiert und ihr “seine Finger ins Gesicht gedrückt” zu haben.

“Alles erfunden”

“Alles frei erfundene Behauptungen” wehrt sich Petzner auf Twitter und schreibt weiter: “Habe sarkissova in der Werbepause und in gegenwart aller anderen juroren gesagt: „kritik ist okay, aber persönliche untergriffe und beleidigungen sind inakzeptabel! merken sie sich das!“ Er habe dies lautstark mitgeteilt, sei dabei aber nicht beleidigend oder aggressiv gewesen.