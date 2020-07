Sarah Connor: Verliebtes Knutschbild mit ihrem Ehemann

Sängerin Sarah Connor (40) ist auch nach über 10 Jahren Beziehung noch schwer verliebt. Das zeigen neue Fotos mit ihrem Ehemann Florian Fischer (45).

Sarah Connor (40) postete eine süße Bilderserie mit Bildern ihres Mannes sowie zwei Bildern des verliebten Paares zusammen. Dazu schrieb sie "I’m fuckin in love with u" (dt. "Ich bin so verdammt verliebt in dich") und fügte den Ortsverweis "In A Good Place" (dt. "An einem guten Ort") bei: