Wie Gott sie schuf: Sarah Connor beim Nacktbaden in Island

Sarah Connor (40) und ihre jüngere Schwester Marisa Lewe (33) teilen ihre Urlaubserlebnisse auf Instagram, dazu gehört auch Nacktbaden in Island.

Im Camper durch Island

Dabei teilt sie ihre Eindrücke mit ihren Followern in ihrer Instagramstory: Auf ihrer Reise durch das Land aus Eis und Feuer teilt sie so zahlreiche Bilder aus der Natur – von der atemberaubenden, grünen Landschaft, von reißenden Wasserfällen und den für Island so typischen Geysiren – und zeigt dabei, dass sie sich prächtig amüsiert. So postet sie auch viele "Spaßvideos" vom Biertrinken, Gänseerschrecken und als Pferdenärrin auch vom Reiten in der wunderschönen Natur Islands. Bei soviel Action springen die beiden Schwestern zur Entspannung und Abkühlung dann auch schon mal nackt ins Wasser.