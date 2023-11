S18-Volksbefragung in Lustenau am Sonntag - Ergebnis bis 14 Uhr erwartet

In Lustenau findet heute die Volksbefragung zur geplanten Bodenseeschnellstraße S18 statt. Etwa 17.000 Lustenauer sind dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Die Marktgemeinde Lustenau wird am heutigen Sonntag über die viel diskutierte S18-Variante CP, eine Ostumfahrung Lustenaus als hochrangige Verbindung in die Schweiz, eine Volksbefragung abhalten.

So lautet die konkrete Frage an die Bürger

Konkret lautet die Frage an die Bürger: "Soll die Marktgemeinde Lustenau als Partei in behördlichen Verfahren sowie in deren Vorfeld alle rechtlichen und politischen Mittel ergreifen, um den Bau der S18, Variante CP (östliche Ortsumfahrung entlang des Siedlungsrandes), zu ermöglichen?" Ziel der Volksbefragung sei es, ein Stimmungsbild aus der Lustenauer Bevölkerung zu erhalten und ihr die Möglichkeit zur direkten Mitbestimmung einzuräumen, sagte Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP). "Das Ergebnis der Volksbefragung soll zudem als Grundlage für eine zustimmende oder ablehnende Haltung der Gemeinde im Rahmen ihrer Mitwirkungsrechte in behördlichen Verfahren dienen", so das Gemeindeoberhaupt.