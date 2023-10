Volksbefragung zur S18: FPÖ kritisiert Bürgermeister Kurt Fischer

Die FPÖ Lustenau übt massive Kritik an der Abstimmungsbroschüre von Bürgermeister Fischer zur bevorstehenden Volksbefragung bezüglich der Entlastungsstraße S18. Die Freiheitlichen werfen Fischer vor, eine bewusste Irreführung der Bürger zu betreiben.

Kritik an Abstimmungsbroschüre

Vorgeworfene Irreführung

Laut den Freiheitlichen wird in der Broschüre eine alternative Variante, bekannt als 'Gewessler-Variante' ('Lustenau Süd'), den Lustenauern als mögliche Option suggeriert, obwohl diese Variante nicht zur Abstimmung stehe und von Schweizer Seite abgelehnt werde. Fitz betont, dass diese Darstellung eine bewusste Irreführung sei und Bürgermeister Fischer offensichtlich die S18 CP-Variante verhindern wolle: "Die ’Gewessler-Variante’ steht erstens überhaupt nicht zur Abstimmung und zweitens ist die Darstellung dieser Variante als mögliche Alternative einfach falsch, weil sie von Schweizer Seite klar abgelehnt wird. Diese Alternative gibt es in Wahrheit überhaupt nicht. In der Broschüre zur Volksbefragung wird sie aber fälschlicherweise als mögliche Alternative dargestellt. Das ist eine bewusste Irreführung der Lustenauerinnen und Lustenauer durch den Bürgermeister, der die S18 CP-Variante mit allen Mitteln verhindern will."