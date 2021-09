S18, ökosoziale Steuerreform und Neues aus Hörbranz

Umweltministerin Leonore Gewessler, Landeshauptmann Markus Wallner und der Bürgermeister von Hörbranz, Andreas Kresser, heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Dass die Umsetzung der Bodensee-Schnellstraße S18 neu geprüft wird, stieß in Vorarlberg auf starke Kritik. Während die Landesregierung sich für ein klares Umsetzen der S18 ausspricht, wehren sich die Grünen und Vereine, wie Fridays For Future Vorarlberg, dagegen. Nun ist es so weit. Mobilitätsministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) ist in Vorarlberg, um zu besprechen, wie es weitergeht. Mehr dazu und wann Details der okösozialen Steuerreform bekannt gegeben werden, heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".