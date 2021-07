Rund 3.000 Hektar von Vorarlberg durch Verkehrsflächen versiegelt

Der VCÖ begrüßt die Entscheidung des Nationalrats zur Prüfung von S18-Alternativvarianten. Gerade angesichts der aktuellen Hochwasser-Katastrophe wolle man betonen, dass Bodenversiegelung die Folgen von Starkregen verschärfe.

Die Hochwasser-Katastrophe der vergangenen Tage führt drastisch vor Augen, dass es rasch verstärkte Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen braucht, betont der VCÖ. Starkregen-Ereignisse, wie wir sie in Mitteleuropa in den vergangenen Tagen erlebt haben, werden künftig zunehmen. Versiegelte Flächen verhindern, dass das Wasser im Boden versickern kann.

3.000 Hektar in Vorarlberg versiegelt

In Vorarlberg sind bereits rund 3.000 Hektar durch Verkehrsflächen versiegelt, macht der VCÖ aufmerksam. 97 Prozent der versiegelten Flächen sind Straßen und Parkplätze. Die am Montag vom Nationalrat mit großer Mehrheit beschlossene Prüfung von kostengünstigeren Alternativvarianten zur S18 wird vom VCÖ begrüßt.

"Die vergangenen Tage haben drastisch vor Augen geführt, dass auch in Mitteleuropa die Klimakrise zur Klimakatastrophe werden kann. Die Warnungen der Klimawissenschaft und Meteorologie sind eindeutig: Wir brauchen sowohl eine raschere Reduktion der Treibhausgas-Emissionen als auch verstärkte Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen", stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Infolge der massiven Erwärmung in der Arktis wird der Jetstream schwächer. Dadurch halten sich die Wetterlagen länger an einem Ort, also auch Gewitter und damit verbundener Starkregen. Die Wassermassen, die an einem Ort niedergehen, sind entsprechend größer.