Ruine Alt-Ems: Skulptur "Flüchtig" wurde eingeflogen

Teile bis zu 900 kg schwer

Die Skulptur in die Ruine zu bekommen, war gar nicht so einfach. Aufgrund des Gewichts und der Größe wurden die Teile der Skulptur per Hubschrauber eingehoben. "Flüchtig" von Andrea Maria Bauer aus Höchst wurde in drei Teilen angeliefert und direkt vor Ort montiert. 900 Kilogramm – soviel wiegt der Sockel. Damit ist er der schwerste der drei Teile. Die beiden Betontafeln wiegen jeweils um die 300 kg.