Rüscher: "Sind auf Worst Case Situation vorbereitet"

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher sprach am Dienstag in "Vorarlberg LIVE" über das neue Impfangebot im Land und wie sich die Infektionslage weiter entwickelt.

Nach dem erfolgreichen Impfwochenende wird das Impfangebot in Vorarlberg weiter ausgebaut. Vom 11. bis zum 21. November werden die Impfstraßen in Bregenz und Nenzing parallel hochgefahren. Auch Impfungen ohne Anmeldung sind zu bestimmten Zeiten möglich. In "Vorarlberg LIVE" spricht Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher heute über das erweiterte Impf- und Testangebot.

"Wir orientieren uns immer an der Worst Case-Variante, um immer gerüstet zu sein", erklärt Martina Rüscher. "Es tendiert in Richtung 100 bis 150 Betten in den Spitälern, die wir bis in einem Monat haben könnten. Wir sind auf alles vorbereitet."