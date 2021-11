Harald Mahrer, Martina Rüscher und Stefan Jochum bei Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".

Rücktritt in Lech, 2G-Regelung und Impfangebote

Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP), Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und Lecher Noch-Bürgermeister Stefan Jochum heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Martina Rüscher, Gesundheitslandesrätin

Nach dem erfolgreichen Impfwochenende wird das Impfangebot in Vorarlberg weiter ausgebaut. Vom 11. bis zum 21. November werden die Impfstraßen in Bregenz und Nenzing parallel hochgefahren. Auch Impfungen ohne Anmeldung sind zu bestimmten Zeiten möglich. In "Vorarlberg LIVE" spricht Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher heute über das erweiterte Impf- und Testangebot.

Stefan Jochum, Noch-Bürgermeister von Lech

Er war seit Herbst 2020 im Amt. Gestern verkündete der Bürgermeister von Lech Stefan Jochum seinen Rücktritt. Als Gründe nannte er mangelnde Kompromissbereitschaft in der Gemeindevertretung, die raue Diskussionskultur und persönliche Angriffe auf ihn und seine Mitarbeiter. Wie schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist und wie es in Lech weitergehen soll, darüber redet Stefan Jochum heute mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".

Harald Mahrer, Präsident Wirtschaftskammer Österreich

Noch Anfang November plädierte Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer, für eine Corona-Regelung, die nicht auf dem Rücken der Betriebe passieren darf. Eine verpflichtende 2,5G-Regelung am Arbeitsplatz, ohne PCR-Testinfrastruktur ist nicht machbar, so der WKÖ-Präsident. Wie er die aktuellen Entwicklungen der Corona-Politik bewertet, erzählt er ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

VORARLBERG LIVE am Dienstag, 9. November 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Stefan Jochum (Lech), Harald Mahrer (WKO), Martina Rüscher (ÖVP)

Moderation: Gerold Riedmann (VN-Chefredakteur)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt.

