Rüscher: Impfeinladung für mehr als 2.500 Jugendliche

Für die aktuelle Impfrunde, die am gestern Mittwoch angelaufen ist und noch bis Montagabend andauert, stehen rund 25.500 Einheiten bereit, informiert Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.

Die erste Teilimpfung geht an rund 7.000 Personen. Die Zahl der Zweitimpfungen beläuft sich auf rund 18.500. Impfstraßen sind in Dornbirn, Nenzing, Bregenz, Bezau sowie Hirschegg eingerichtet. In diesem Zusammenhang erneuert die Landesrätin ihren Aufruf an alle Bürger, sich für eine kostenlose Impfung vormerken zu lassen.