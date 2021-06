Rüscher: 32.000 vereinbarte Termine in neuer Impfrunde

Die Wiederaufnahme der Immunisierungen findet bereits morgen statt. Landesrätin Martina Rüscher richtet einen erneuten Appell an die Bevölkerung zur raschen Impfvormerkung.

Bei den Corona-Schutzimpfungen setzt Vorarlberg weiter auf Geschwindigkeit. Die noch laufende Impfrunde schließt am heutigen Montagabend ab. Bereits morgen, Dienstag, beginnt die nächste mit insgesamt über 32.000 vereinbarten Impfterminen. Für die neue Impfrunde sind in Dornbirn sowie Bregenz, in Nenzing, Bezau und in Hirschegg Impfstraßen eingerichtet, gibt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher bekannt. Zur Immunisierung stehen die Mittel von BioNTech/Pfizer, Moderna sowie AstraZeneca bereit.