Dritte Corona-Impfung wird im Herbst notwendig sein

Um den Corona-Schutz aufrecht zu erhalten, müsse ab Herbst mit den Auffrischungsimpfungen begonnen werden. Laut dem Impfexperten Herwig Kollaritsch gebe es noch keine genauen Daten, man gehe aber - abhängig vom Präparat - von einer Schutzdauer von sechs bis neun Monaten aus.

Der Impfstoffmangel scheint zu Ende zu sein: Pro Woche treffen laut Mückstein 400.000 bis 500.000 Dosen in Österreich ein. In Sachen Impfung für Zwölf- bis 15-Jährige erwarte man in Kürze die Entscheidung der EU-Behörde EMA. Über den Sommer werde man auch in dieser Altersgruppe einen qualifizierten Anteil durchimpfen.