Rücktritt von Vahide Aydın: Ein Vierteljahrhundert bei den Grünen

Aydın: Nach einem Vierteljahrhundert in der Politik ist es an der Zeit, an die nächste Generation zu übergeben.

Vahide Aydın verabschiedet sich nach 15 Jahren als Grüne Abgeordnete im Vorarlberger Landtag und knapp 25 Jahren aktiver Politik bei den Grünen im Herbst von der politischen Bühne: "Ich werde bei der kommenden Landtagswahl im Herbst nicht mehr kandidieren. Nach einem Vierteljahrhundert in der Politik ist es an der Zeit, an die nächste Generation zu übergeben", gibt die Grüne Landtagsabgeordnete bekannt.

Vahide Aydın ist seit 2000 Mitglied bei den Dornbirner Grünen und seit 2006 Vorstandsmitglied der Grünen Vorarlberg. ©Vorarlberg Grüne/Stefanie Lässer

Vorreiterin für Migrant:innen: Aydıns Einfluss auf die Vorarlberger Politik

"Der erstmalige Einzug einer Migrantin in den Vorarlberger Landtag hat vor 15 Jahren viel Aufsehen erregt. Vahide Aydın hat mit ihrer Arbeit dazu beigetragen, dass sich Migrant:innen mit ihren Anliegen besser vertreten fühlen. Darauf muss die Politik auch künftig achten, denn immer noch ist dieser Teil der Vorarlberger Bevölkerung im Landtag kaum vertreten", unterstreicht der damalige Klubobmann und jetztige Bundesminister Johannes Rauch Aydıns Vorreiterrolle.

Vom Sozialarbeiter zur Politikerin: Aydıns Motivation und Engagement

Als Sozialarbeiterin hat Vahide Aydın in ihrem beruflichen Alltag aus erster Hand gesehen und gehört, wo der Schuh drückt. "Ich bin in die Politik gegangen, um für die Menschen eine Verbesserung zu erreichen. Ich wollte eine Stimme für jene sein, die sonst kaum Gehör finden", denkt Aydın an ihre Entscheidung, in die Politik zu gehen, zurück. Dieses Engagement für eine offene und solidarische Gesellschaft werde sie selbstverständlich weiterführen.

Vahide Aydın verabschiedet sich nach knapp 25 Jahren aktiver Politik bei den Grünen ©Sophie Renner

Seit 2009 ununterbrochen im Landtag

Aydin hatte 2009 mit ihrem Einzug in den Landtag für großes Aufsehen gesorgt und diesem seither ununterbrochen angehört. Die 55-jährige Sozialarbeiterin erreichte 2009 ihren Landtagssitz aufgrund vieler Vorzugsstimmen auf Kosten der damaligen Abgeordneten Karin Fritz. Sie war 1978 als Neunjährige ohne Deutschkenntnisse nach Vorarlberg gekommen und wollte als Abgeordnete Brückenbauerin sein und den Dialog zwischen Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung führen. Bei der konstituierenden Sitzung des Vorarlberger Landtags legte sie ihr Gelöbnis zweisprachig ab. In ihren drei Perioden als Mandatarin blieb sie eher im Hintergrund. Aktuell verantwortet sie im Landtagsklub der Grünen die Bereiche für Arbeit, Integration, Migration, Menschenrechte, Inklusion und Sport.

Dank und Anerkennung: Kollegen verabschieden sich von Aydın

"Sie wird uns als Politikerin mit ihrem Feinsinn und ihrem Wissen und als Mensch mit ihrem Humor und ihrer herzlichen Art sehr fehlen. Danke Vahide für deine wichtige Arbeit und alles Gute!", bedanken sich Eva Hammerer und Daniel Zadra abschließend.