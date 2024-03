RSG-Wohnbau-Pleite: Mit anderer Strategie zum Etappenerfolg für zwei Geschädigte

Klage bereits vor den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft

Konkursverschleppung, um Gelder in Sicherheit zu bringen?

„Bereits im Sommer zuvor war die RSG Wohnbau GmbH offenbar nicht mehr zahlungsfähig, weswegen die Handwerker, z.B. in dem Objekt am Kummenberg, die Arbeiten einstellten. Unsere Geschädigten waren gezwungen, in einen halb fertigen Rohbau einzuziehen. Während die Verantwortlichen munter weiter ihren fragwürdigen Geschäften nachgingen, Vermögenswerte abtraten, Pfandrechte ins Spiel brachten und das von ihren Kunden in Vorleistung eingebrachte Kapital an Treuhänder übergaben“, zeichnet der auf Wirtschafts- und Unternehmensrecht spezialisierte Rechtsbeistand ein düsteres Bild. In so einer Situation sei es laut seiner Strategie dringend notwendig geworden, sofort Zugriff auf die blockierten Gelder zu erlangen, da sie sonst in der Konkursmasse aufgehen würden.