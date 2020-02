Rotes Foyer: SPÖ zum Thema Justiz und Eurofighter

Die SPÖ hat mit dem "Roten Foyer" ein neues Format eingeführt, in dem regelmäßig die aktuellen Geschehnisse rund um die neue Regierung beleuchtet und gegebenenfalls kritisiert werden. In der nächsten Ausgabe gehen SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil auf die Causa Eurofighter und die Kritik an der Justiz ein.