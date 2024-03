Rote Wand Chef's Table: Vorarlbergs kulinarische Krönung

Im Falstaff Restaurantguide prämiert: Rote Wand Chef's Table ist eine Klasse für sich in der heimischen Gastronomie-Szene.

Visionäre Leitung

Unter der visionären Leitung von Joschi Walch, dem Spiritus Rector des Hotels "Rote Wand", und dem kulinarischen Genie von Julian Stieger, entführt der Chef's Table seine Gäste auf eine unvergleichliche Geschmacksreise. Mit einem 19-Gänge-Menü, das eine Hommage an die lokalen Produkte und die alpine Umgebung darstellt, bietet das RWCT ein kulinarisches Erlebnis, das in seiner Intensität und Kreativität unübertroffen ist.

Im Falstaff Restaurantguide wird der "Chef's Table" in höchsten Tönen gelobt. Von der subtilen Einführung mit "Kiefer" als Aroma bis hin zum krönenden Abschluss mit Bergkäseschaum, jedes Gericht ist ein Meisterwerk, das die Sinne herausfordert und gleichzeitig tief in der regionalen Tradition verwurzelt ist. Julian Stieger, dessen Erfahrung in einigen der renommiertesten Küchen der Welt gesammelt wurde, darunter das "Eleven Madison Park" in New York und das "Geranium" in Kopenhagen, bringt eine zeitgenössische Kochtechnik ein, die jedes Gericht zu einem visuellen und geschmacklichen Kunstwerk macht.