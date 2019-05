Rolex-Händler und Juwelier Huber will nach Bregenz

Der Edeljuwelier-Händler aus Vaduz nimmt nach Lech auch die Landeshauptstadt ins Visier. Ein Haus am Leutbühel hat er wie VOL.AT in Erfahrung bringen konnte bereits erworben. Nun müsse man sich noch mit dem aktuellen Mieter einigen.

Lizenzierte Rolexhändler gibt es nicht an jeder Ecke und in Vorarlberg nur einen: Der Vaduzer Juwelier Huber ist in Lech mit einem Geschäft vertreten. Wie die Gerüchteküche verrät, will er nun auch an den See. Bei der Stadt Bregenz weiß man von den Ansiedlungsplänen. “Wir wissen, dass es hier Kaufverhandlungen gibt”, bestätigt Bürgermeister Markus Linhart auf Anfrage von VOL.AT. Die Ansiedlung des Edeljuweliers wäre aus seiner Sicht auf jeden Fall ein Gewinn für Bregenz.