Röthner Mittelschüler haben eine Woche länger Ferien

Seit mehr als vier Monaten laufen die Sanierungsarbeiten an der Mittelschule Sulz-Röthis auf Hochtouren und sollen im Herbst abgeschlossen werden. Die Sanierung der Außenanlagen und des Turnhallenbodens ist in weiterer Folge für Sommer 2023 vorgesehen.

Generalsanierung um ein Jahr verschoben

Dabei hätten die Arbeiten für die Generalsanierung bereits im vergangenen Sommer starten sollen, doch während der Planungsarbeiten hat sich dann gezeigt, dass im Bereich der Fassade nicht nur die Fenster der Schule, sondern auch die Betonelemente saniert und gedämmt werden müssen. Die neuen Erkenntnisse und Arbeiten führten so zu einem erheblichen Mehraufwand, der auch den Zeitplan für die Umsetzung der Sanierung beeinflusste. So wurden die Hauptarbeiten für die Generalsanierung auf dieses Jahr verschoben und im vergangenen Jahr nur die Vorarbeiten für die Brandschutzmaßnahmen, die auch den Bau des außenliegenden Stiegenhauses auf der Südseite umfassen, getätigt.

Keller- und Erdgeschoß auf Rohbauzustand zurück gebaut

So starteten die Arbeiten im Frühjahr bei laufendem Schulbetrieb mit der Errichtung des Fluchttreppenhauses und der Erweiterung der Bücherei. Dazu wurde in der ersten Bauphase das Keller- und Erdgeschoß auf Rohbauzustand zurückgebaut und so konnten noch vor den Ferien die Installationsarbeiten für Wasser, Strom und Lüftung gestartet werden. Auch die Fenster wurden bereits ausgetauscht und mit Beginn der Ferienzeit wurde auch das erste und zweite Obergeschoß in Angriff genommen. Aufgrund der laufenden Arbeiten haben die Schüler der Röthner Mittelschule nun aber eine Woche länger Sommerferien und das Schuljahr 2022/23 startet erst am Montag, 19. September 2022. „Allerdings werden die fünf Schultage durch drei Unterrichtstage in den Herbstferien und durch zwei schulautonome Tage wieder eingebracht“, erklärt dazu Direktor Erich Pfitscher. MIMA