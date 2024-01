Rodel-Unfall: 17-Jähriger verletzt eine 39-jährige Mutter schwer

In Steinach am Brenner ereignete sich ein schwerer Rodelunfall, bei dem eine 39-jährige Frau vor den Augen ihres Sohnes von einem 17-jährigen Rodler gerammt und schwer verletzt wurde.

Am Sonntagnachmittag kam es in Steinach am Brenner zu einem tragischen Rodelunfall. Ein 17-jähriger Rodler kollidierte mit hoher Geschwindigkeit von hinten mit einer 39-jährigen Frau. Die Tirolerin war in Begleitung ihres sechsjährigen Sohnes und stürzte infolge der Kollision schwer.