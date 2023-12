Rodelunfall in Mittelberg: 19-Jähriger schwer verletzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Mittwoch ereignete sich ein schwerer Rodelunfall in Mittelberg/Höfle.

Gegen Baum geprallt

Bei einer der Abfahrten verlor ein 19-jähriger Student die Kontrolle über den Bob und stürzte mit hoher Geschwindigkeit über eine Böschung in einen angrenzenden Wald, wo er gegen einen Baum prallte. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und war nicht ansprechbar. Er musste von der Bergrettung Mittelberg-Hirschegg und der Feuerwehr Mittelberg in einer aufwendigen Rettungsaktion geborgen werden. Anschließend wurde er mit einem nachtflugtauglichen Hubschrauber in die Klinik nach Kempten in Deutschland geflogen.