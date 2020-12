Robert Lewandowski "Europas Sportler des Jahres"

Weltfußballer Robert Lewandowski ist 2020 auch "Europas Sportler des Jahres". Der Pole hat die zum 63. Mal von der polnischen Nachrichtenagentur PAP durchgeführten Wahl mit 180 Punkten vier Zähler vor dem englischen Formel-1-Weltmeister und Titelverteidiger Lewis Hamilton sowie elf Punkte vor dem schwedischen Stabhochsprung-Weltrekordler Armand Duplantis gewonnen. 25 europäische Nachrichtenagenturen - darunter die APA - Austria Presse Agentur - nahmen an der Wahl teil.

Bayern-Star Lewandowski ist der dritte siegreiche Pole in dieser Wahl. Auf den Plätzen hinter dem Podest landeten diesmal die Tennis-Stars Novak Djokovic (SRB/85) und Rafael Nadal (ESP/72). Der hinter den beiden in der Weltrangliste als Dritter geführte österreichische US-Open-Sieger Dominic Thiem wurde 14. (19). Beste Frau in der gemischten Wertung wurde mit der polnischen French-Open-Siegerin Iga Swiatek als Neunter eine Tennisspielerin (32), direkt vor Langläuferin Therese Johaug (NOR/28).