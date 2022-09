Ritsch zu Hallenbad-Kosten: "Da haben wir Glück gehabt"

Der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast, und hat über den aktuellen Stand der zahlreichen Projekte in der Landeshauptstadt gesprochen.

Über 72 Millionen Euro fließen in den Neubau des Hallenbads inklusive Wasseraufbereitung und Kleinkinderbereich in der Landeshauptstadt. Nicht zuletzt in Krisenjahren und angesichts der nicht geraden prallgefüllten Stadtkassen ein massives Projekt für Bregenz. "Müsste die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt getroffen werden, glaube ich, hätte man es verschoben", räumt Bürgermeister Michael Ritsch in Vorarlberg LIVE ein. Bregenz hatte jedoch das Glück, die Entscheidung im vergangenen Jahr getroffen zu haben. Auch die Preise seien relativ gut abgesichert. 50 Millionen wurden über einen Kredit finanziert. "Wir haben einen Fixzins auf 25 Jahre von 0,7 Prozent", beruhigt Ritsch. "Da haben wir Glück gehabt."