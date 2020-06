Ritsch unterstützt Unterflurtrasse in Bregenz

SPÖ-Bürgermeisterkandidat Michael Ritsch unterstützt die erneute Forderung der Initiative „mehramsee“ auf unterirdische Streckenführung der Bahntrasse zwischen Bregenz Bahnhof und Lindau.

„Es ist abzusehen, dass der Bahnverkehr in den nächsten Jahren deutlich zunimmt. Die bestehende eingleisige Strecke ist jetzt schon an der Kapazitätsgrenze. Mit etwas Weitblick gedacht ist eine zweigleisige Unterflurtrasse die beste zukunftssichere Variante. Die Vorschläge von ‚mehramsee‘ sollten daher ernsthaft in Betracht gezogen werden“, sagt Ritsch.