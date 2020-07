Riesenloch in der Kasse der Vorarlberger ÖGK

Der Krankenkasse ÖGK in Vorarlberg fehlen aufgrund der Coronavirus-Krise zehn Millionen Euro an Einnahmen. Viele Firmen konnten ihre Beiträge nicht zeitgerecht bezahlen.

Vor allem die coronabedingte Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem. Die große Zahl an Arbeitslosen hat die Beitragszahlungen deutlich verringert, 1.300 Betriebe haben die Zahlungen verschoben. Viele Einnahmen fehlen.

Loch von 10 Millionen Euro

Der Krankenkasse ÖGK in Vorarlberg fehlen aufgrund der Coronavirus-Krise konkret zehn Millionen Euro an Einnahmen - allein in den ersten fünf Monaten, berichtet der Vorarlberger Landesstellenvorsitzende Manfred Brunner im V-Heute-Gespräch.