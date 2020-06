ÖGK zieht Bilanz - 66 Mio. Euro offene Beträge

Covid-19 prägte das erste Halbjahr der Österreichischen Gesundheitskasse in Vorarlberg. Der Vorsitzende des Landesstellenausschusses Vorarlberg Jürgen Kessler zieht am Ende seiner ersten Funktionsperiode Resümee.

"Die ÖGK hat ihre erste Bewährungsprobe bestanden", bilanziert ÖGKLandesstellenausschuss-Vorsitzender Jürgen Kessler seine mit 30. Juni endende erste Funktionsperiode. "Corona hat uns vor neue Herausforderungen gestellt, die wir gemeinsam mit den Systempartnern im Land gut bewältigt haben." Mit zahlreichen Maßnahmen sei es gelungen, die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Der mit 16.03.2020 begrenzte Kundenservice der ÖGK ist inzwischen wieder ohne Einschränkungen verfügbar (mit Ausnahme der Gesundheitszentren, in den nach wie vor das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben ist).

Interview mit LR Rüscher

Standorte für Primärversorgungszentren festgelegt

Neben dem alles bestimmenden Corona-Thema gab es Weiterentwicklungen in einigen Bereichen. Zum einen wurden beim Thema Primärversorgungseinheiten (PVE) Fortschritte gemacht, zum anderen soll mit dem Projekt Vorsorgekoloskopie 2.0 die in Vorarlberg sehr gut angenommene und entwickelte Darmkrebsvorsorge über den Innovationsfonds verbessert und erweitert werden.

Laut regionalem Strukturplan Gesundheit müssen bis Jahresende 2021 in Vorarlberg drei PVE entstehen. Ärztekammer und ÖGK haben die drei Standorte mit Bludenz, dem Kleinwalsertal und einem Netzwerk im Bregenzerwald festgelegt. In den nächsten Monaten sollen offene Detailfragen hinsichtlich Ausgestaltung und Finanzierung etc. geklärt werden.