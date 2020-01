ÖGK statt VGKK: Landesstelle nimmt Arbeit auf

Der Ausschuss der Landesstelle Vorarlberg der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) hat sich am Donnerstag konstituiert und seine Arbeit aufgenommen.

Es seien alle Beschlüsse einstimmig erfolgt, betonte Jürgen Kessler als neuer Vorsitzender der Landesstelle. Alle am Podium sitzenden Vertreter der ÖGK betonten, dass es darum gehe, den Versicherten bestmögliche Leistungen zu bieten.

ÖGK-Obmann Matthias Krenn nannte die per 1. Jänner durchgeführte Sozialversicherungsträger-Reform "eines der größten Reformprojekte der zweiten Republik". Die ÖGK habe 7,2 Millionen Versicherte und ein Budget für Versicherungsleistungen in Höhe von 15,3 Milliarden Euro, stellte Krenn fest. Besonders wichtig sei, dass die Standorte und Servicestellen der bisherigen Gebietskrankenkassen erhalten blieben. "Die vertrauten Gesichter und die sehr guten Leistungen wird es weiterhin geben", betonte Krenn.

"Können Mehrwert nicht erkennen"

Andreas Huss, nunmehr stellvertretender ÖGK-Obmann und ehemaliger Salzburger Kassenobmann, verhehlte als Arbeitnehmer-Vertreter in der neuen Kassenstruktur nicht, dass man die Fusion "kritisch" sehe. "Wir können den Mehrwert nicht erkennen", sagte Huss. Die ganz große Herausforderung werde sein, die Leistungen "auf dem besten Level" zu harmonisieren. Durch Beschlüsse der alten Bundesregierung fehlten in den nächsten drei Jahren 600 Mio. Euro. "Das werden wir nicht auf dem Rücken der Versicherten austragen, wir werden auf den Gesetzgeber zugehen müssen", kündigte Huss an.