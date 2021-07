Collegium Bernardi: Immer mehr Mädchen wollen in die Mehrerau

Seit 2016 ist das Collegium Bernardi keine reine Jungenschule mehr. Noch nie haben sich so viele Mädchen angemeldet, wie für das kommende Schuljahr.

Die Zeiten, in denen Vorarlbergs Privatschulen nach Geschlecht getrennt waren, sind vorbei. Während das Gymnasium des Klosters Mehrerau schon mit dem Schuljahr 2016/17 seine Pforten für weibliche Schüler öffnete, kam die Neuerung an den höheren Schulen der Riedenburg erst mit Beginn des Schuljahres 2018. Die Volksschule des Sacré Coeurs wird sogar bereits seit über 30 Jahren gemischt geführt. Als die Umstellung auf beide Geschlechter bekannt wurde, sorgte das jeweils für Aufregung. Seit der Änderung hat die Zahl der Mädchen in der Mehrerau zugenommen, für das kommende Schuljahr gibt es so viele Anmeldungen von Mädchen wie noch nie.