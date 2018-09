Vorarlberg: Gemischte Klassen nun in Mehrerau und Riedenburg

Nach Öffnung des Gymnasiums Mehrerau für Mädchen dürfen nun auch Burschen das Sacré Coeur Riedenburg besuchen. Während in der Riedenburg die Zahl der Burschen noch überschaubar ist, stellen die Mädchen in der Mehrerau einen großen Anteil.

Vorbei sind die Zeiten, in denen das Collegium Bernardi und das Sacré Coeur Riedenburg jeweils nach Geschlecht getrennt waren. An beiden Schulen werden nun Mädchen und Jungen gemeinsam unterrichtet. Seit Montag besuchen elf männliche Schüler die Unterstufe des privaten Gymnasiums Riedenburg und die HLW Riedenburg. Auch am Collegium Bernardi des Klosters Mehrerau zeigt sich, dass die Umstellung gut angenommen wurde: Laut dem Sekretariat ist rund ein Drittel der Schülerschaft weiblich – und das nur knapp zwei Jahre nach der Öffnung für Mädchen.