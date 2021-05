Rheindelta-Maßnahmen und Gewalt gegen Frauen

"Vorarlberg LIVE": Peter Böhler, Bürgermeister von Fußach und Diana Panzirsch vom FrauenInformationszentrum femail heute im Gespräch mit Pascal Pletsch.

Ab Mittwoch gilt auch für die Rheindelta-Gemeinden Höchst, Fußach und Gaißau eine Ausreisetestpflicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Wochenende auf 473,8, nachdem sie eine Woche zuvor noch bei 165,1 lag. Bei den Rheinbrücken Fußach-Hard und Höchst-Lustenau werden seit Montag die Kontrollpunkte eingerichtet. 4500 Pendler betrifft die Ausreisetestpflicht. Peter Böhler, Bürgermeister von Fußach spricht heute in "Vorarlberg LIVE" darüber, wie ein reibungsloser Ablauf ab Mittwoch gewährleistet werden soll.

Gewalt an Frauen passiert erschreckend häufig. Aus dem Grund beschloss der Nationalrat am Montag die Gewaltprävention auszubauen. Doch was genau ist mit Prävention gemeint und reichen die Pläne der Minister aus, um die psychische Gewalt gegenüber Frauen zu stoppen? Diana Panzirsch vom FrauenInformationszentrum femail spricht heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE" über ihr Projekt "Wertvoll und stark!" und ob im Ländle Frauen und Männer gleichgestellt sind.