Rheindamm in Lustenau gebrochen

Nach den starken Regenfällen am vergangenen Wochenende, hat sich die Lage zwischenzeitlich zwar wieder beruhigt, spurlos ist das viele Wasser aber nicht am Hochwasserschutz vorbeigegangen.

Der Rhein am Sonntagnachmittag

Reperatur noch im September

Wasser aus Graubünden

Durch die schweren Regenfälle am vergangenen Wochenende speziell in Graubünden führte der Rhein so viel Wasser, dass die Lage am Sonntag kurzfristig kritisch war. Der Rhein lief in der Folge ins Vorland über.