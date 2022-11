Rentier als Anreiz: ÖSV-Frauen mit Saisonstart

Eisige Temperaturen, vorweihnachtliche Stimmung und ein Rentier als Anreiz: Angeführt von Weltmeisterin Katharina Liensberger und mit vierwöchiger Verspätung legen die ÖSV-Frauen im Ski-Weltcup mit einem Slalom-Doppel in Levi los.

Im hohen Norden soll es beim Saisonauftakt am Samstag (10.00/13.00 Uhr) und Sonntag (10.15/13.15 Uhr/beide live ORF 1) nach den Absagen in Sölden, Zermatt/Cervinia und Lech/Zürs reichlich Weltcup-Punkte für Rot-Weiß-Rot geben.

Zwei Nachwuchshoffnungen

ÖSV-Rennsportleiter Thomas Trinker nominierte dafür acht Läuferinnen für die Rennen in Finnland, darunter mit der sechsmaligen Junioren-Weltmeisterin Magdalena Egger und Nina Astner zwei Nachwuchshoffnungen. Egger war schon in den vergangenen beiden Jahren in Levi dabei, 2020 holte sie dort als 19. ihre ersten Weltcup-Punkte. Astner (22) startet erstmals bei einem Weltcup-Slalom. Neben Liensberger werden auch Katharina Huber, Katharina Truppe, Chiara Mair, Franziska Gritsch und Marie-Therese Sporer am Start stehen.