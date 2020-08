Rendi-Wagner in Vorarlberg - Seitenhieb gegen Kurz

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war am Freitag in Vorarlberg unterwegs und traf sich mit SPÖ-Landeschef Martin Staudinger im Dornbirner Gasthaus Gemsle. 2018 saß hier schon Kanzler Kurz, damals sorgte ein Detail im Hintergrund für Aufregung.

SPÖ-Chefin auf Tour im Ländle

Rendi-Wagner war am vergangenen Freitag in ganz Vorarlberg unterwegs. Neben einem Treffen mit Jugendlichen und einem Abstecher zum Beach-Volleyball in Wolfurt stand auch ein Treffen mit dem Bludenzer SPÖ-Bürgermeister-Kandidaten auf dem Programm. Was die SPÖ-Chefin zu den parteiinternen Diskussionen, den bescheidenen Umfragewerten der Bundespartei und auch zu den Corona-Demonstranten sagt, erzählt sie im ausführlichen VOL.AT-Interview.