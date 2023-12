Rekord-Gage! Cora Schumacher zieht ins RTL-Dschungelcamp

TV-Sternchen Cora Schumacher wird eine der Teilnehmerinnen des nächsten RTL-Dschungelcamps.

"Ich bin auf der Reise zu mir selbst", zitierte der Sender die 46-Jährige am Dienstag. Sie freue sich "einfach total darauf, mich selber neu kennenzulernen". Zuschauer könnten sie nun auf ihrem Weg zu sich selbst begleiten. Cora Schumacher ist die Exfrau von Ralf Schumacher (48), dem früheren Formel-1-Fahrer. Das Paar wurde 2015 geschieden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Rekord-Gage für Cora

Cora Schumacher soll außerdem eine der höchsten Gagen in der Geschichte der Sendung erhalten. Ihre Teilnahme an der beliebten Reality-Show wird mit einer Gage vergütet, die laut Informationen der BILD zu den höchsten in der Geschichte der Sendung zählt.