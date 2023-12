Heinz Hoenig stellt sich der Herausforderung: Mit 72 Jahren ins Dschungelcamp 2024

Der bekannte Schauspieler Heinz Hoenig, 72, stellt sich der Herausforderung und nimmt an der 17. Staffel des Dschungelcamps teil.

Der renommierte Schauspieler Heinz Hoenig, bekannt aus Klassikern wie "Das Boot" und "Der König von St. Pauli", tritt in der 17. Staffel des RTL-Dschungelcamps an. Im Alter von 72 Jahren sieht Hoenig diese Teilnahme als spannende Herausforderung, wie er in einem Interview mit dem Kölner Privatsender betonte.

Hoenigs Liebste begleiten ihn ins Abenteuer

Von der Leinwand ins Dschungelcamp

Der in Landsberg am Lech geborene Hoenig erlangte große Bekanntheit durch seine Rolle als Funkmaat Hinrich in "Das Boot" und war in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Der Schauspieler, der auch als Schlagersänger tätig war, hat in seiner Karriere an über 140 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt.