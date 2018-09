Reinhard Bösch: Das sagte der FPÖ-Nationalrat im Wortlaut zu Nordafrika

Nach der "Klarstellung" durch FPÖ-Nationalrat Reinhard Bösch ist die Causa für den Koalitionspartner ÖVP erledigt. Wir haben im Wortlaut, was im Interview tatsächlich vom Wehrsprecher der FPÖ gesagt wurde.

Nationalrat und Wehrsprecher der FPÖ Reinhard E. Bösch, Oberst der Reserve, überraschte dieses Wochenende die österreichische Polit-Szene. In dem von ihm autorisierten Interview, das in der “Neue am Sonntag” veröffentlicht wurde, sorgte ein Vorschlag für Aufregung: Man könne in der Flüchtlingspolitik notfalls Gebiete in Nordafrika für befristete Zeit mit militärischen Kräften besetzen und so Auffangzonen schaffen und sichern.