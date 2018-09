Reinhard Bösch: Europa könnte Flüchtlingslager in Nordafrika mit Militär erzwingen

Im Interview mit der "Neuen am Sonntag" schlägt Alt-FPÖ-Landesparteivorsitzende und Nationalratsabgeordneter Reinhard Bösch die Schaffung von Auffangszonen für Flüchtlinge in Nordafrika - durch militärische Besetzung.

Die “Neue am Sonntag” interviewte den ehemaligen Landesparteivorsitzende und amtierenden Nationalratsabgeordnete der Vorarlberger FPÖ Reinhard E. Bösch zu den kommenden Landtagwahlen in Bayern und Vorarlberg, Brexit – und die Fluchtbewegungen aus Nordafrika nach Europa. Sein Lösungsvorschlag: “Wenn es nicht gelingt, Anlandeplattformen in Libyen oder anderen nordafrikanischen Ländern zu errichten, muss ein Raum in Besitz genommen werden.”

Militärische Besetzung auf Zeit Umgangssprachlich gesagt: Wenn die Herkunftsländer die Flüchtlinge nicht aufnehmen wollen, müssten europäische Soldaten ein Gebiet in Nordafrika erobern, um dort Flüchtlingslager aufzubauen und zu bewachen. Dies bestätigt der Offizier der Reserve auf die Rückfrage der “Neuen”, ob er hier an europäischen Boden dachte: “Oder in Nordafrika. Dort könnte mit militärischen Kräften ein Raum in Besitz genommen werden. Dieser muss gesichert werden. Es braucht Versorgungseinrichtungen für die Flüchtlinge, die dann von dort in ihre Heimatländer zurückgebracht werden.” Bösch spricht damit von einem offensiven Vorgehen europäischer Truppen, einem Angriffskrieg.

Rahmenbedingungen unklar Unter welchen Voraussetzungen die europäischen Länder oder die Europäische Union selbst in Nordafrika militärisch aktiv werden sollte, bleibt dabei unklar. Derzeit sind europäische Soldaten, auch aus Österreich, in Nordafrika im Einsatz. Sie konzentrieren sich auf die Ausbildung von einheimischen Militär, beispielsweise zum Anti-Terror-Einsatz. Die EU hätte mit den Battlegroups, gestellt von den Mitgliedsländern, theoretisch die erforderlichen militärischen Fähigkeiten für eine solche Mission. Gedacht ist sie jedoch in erster Linie für Missionen nach Kapitel sieben der UN-Charta für friedenserhaltende Missionen, nicht für einen Angriffskrieg der EU.

Irritierte Reaktionen online Auf den Vorschlag des Vorarlberger FPÖ-Nationalrat gibt es zumindest in den sozialen Netzwerken erste Reaktionen. Bei den NEOS zeigen sich Landesvorstand Johannes Gasser und Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker irritiert, bei den Vorarlberger Grünen Klubobmann Adi Gross:

Fordert die FPÖ jetzt wirklich dass wir in Nordafrika einmarschieren? pic.twitter.com/dMwKX43i41 — Johannes Gasser (@derGasser) 3. September 2018

Der Vorarlberger Schriftsteller André Pilz äußert sich ebenfalls zu dem Interview. Ähnlich kritisch nimmt Daniela Kickl, politisch aktive Cousine des Innenministers, die Meldung auf:

Weil mir gerade Reinhard Bösch mit seinem Vorschlag zu Nordafrika untergekommen ist: “Die Burschenschaft Teutonia, der er auch selbst angehört, hatte festgestellt, Deserteure seien ‘keine Helden, egal wie viele Denkmäler die rotgrüne Stadtregierung bauen’ lasse” (wikipedia) https://t.co/Vw4OFmuMNo — Daniela Kickl (@Daniela_Kickl) 3. September 2018

Auch andere Nutzer der sozialen Netzwerken zeigen sich wenig begeistert von dem Vorschlag, Gebiete in Nordafrika militärisch zu besetzen