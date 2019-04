Regierung reagiert mit Maßnahmenplan "Forst 2019" auf Vorarlberger Borkenkäfergefahr

Einzelne Fördersätze im Vorarlberger Waldfonds werden temporär erhöht, um so dringend erforderliche Schadholzaufarbeitungen zu unterstützen.

Nach den Trockenperioden im Jahr 2019 sowie einer Vielzahl von Windwurf- und Schneebruchschäden ist die Borkenkäfergefahr in Vorarlbergs Wäldern deutlich gestiegen. Zur Unterstützung von Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen hat die Landesregierung den Maßnahmenplan “Forst 2019” erarbeitet. So werden einzelne Fördersätze im Vorarlberger Waldfonds temporär erhöht. Um so dringend erforderliche Schadholzaufarbeitungen für die Eigentümer zumindest kostendeckend zu gestalten. Der Vorarlberger Waldfonds bietet als Förderinstrument der Regierung eine breite Palette an Fördermöglichkeiten für die nachhaltige und fachgerechte Waldbewirtschaftung.