Regierung präsentiert neue Reisefreiheit für Österreich

Der Status bei den Grenzöffnungen. Live ab 12:00 Uhr. Mit Außenminister Schallenberg und Gesundheitsminister Anschober.

Liveticker

Hauptausschuss billigte Reisefreiheit zu Nachbarn

Erste ausländische Touristen urlauben in Italien

Nachdem Italien seit Mittwoch Ausländern erlaubt, ohne zweiwöchige Quarantäne ins Land einzureisen, sind seit Ausbruch der Coronavirus-Epidemie erstmals wieder Touristen in den italienischen Kunststädten sowie an den Stränden des Landes zu sehen. Trotz schlechten Wetters wagten sich österreichische und deutsche Urlauber auf die Strände Friauls und Venetiens.

Italien hofft, dass ab dem 15. Juni wieder komplette Reisefreiheit in ganz Europa hergestellt ist. So macht die italienische Regierung Druck auf die Regierung in Wien für die Öffnung der Grenzen nach Italien.

Nachbarländer öffnen Grenzen

Rund sieben Millionen Infizierte und 400.000 Todesfälle

In Europa soll die Reisefreiheit noch weiter ausgebaut werden: "Wir intensivieren derzeit auch den Fachdiskurs mit den Gesundheitsbehörden etlicher europäischer Staaten und arbeiten in den nächsten Tagen intensiv an der Frage der Möglichkeit weiterer Grenzöffnungen in Europa - immer unter zentraler Berücksichtigung des Gesundheitsschutzes", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) am Sonntag.