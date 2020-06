Freies Reisen ab 16. Juni nach Kroatien fix

Die Bundesregierung wird am Mittwoch eine Reihe von weiteren Grenzöffnungen beschließen.

Weitere Grenzöffnungen

Die Reisebeschränkungen zu Kroatien werden am 15. Juni auslaufen. Daher wird ein freies Einreisen - auch für Touristen - ab 16. Juni um 0.00 Uhr wieder möglich, teilte das Außenministerium mit. Bei einem Runden Tisch im Außenministerium sollen am Mittwoch weitere Grenzöffnungen beschlossen werden. Details dazu gab es zunächst nicht.

Kroatien hofft auf Urlauber aus Österreich

Kroatische Medien freuten sich am Dienstag bereits über die Ankündigung. Österreichische Urlauber liegen bei den Ankünften und Nächtigungen auf dem dritten Platz der ausländischen Touristen in Kroatien. Kroatien hat bereits Ende Mai die Einreisebeschränkungen für Österreich und neun weitere EU-Länder aufgehoben. So können Österreicher schon jetzt ohne Auflagen in das Adrialand einreisen. Allerdings benötigen Urlauber bisher bei der Rückkehr nach Österreich einen negativen Coronatest, oder sie müssen in eine 14-tägige Heimquarantäne.