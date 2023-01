Regierung kündigt Strafverschärfung für Kinderpornografie an

Die österreichische Regierung will Strafen für die Darstellung von Kindesmissbrauch erhöhen.

Die konservativ-grüne Koalition kündigte am Mittwoch eine Gesetzesänderung an. In den vergangenen Tagen hatte eine Kinderpornografie-Anklage gegen den prominenten Schauspieler Florian Teichtmeister eine nationale Debatte über Prävention und Strafe ausgelöst.