Regenerationsabend 2.0, S18-Kritik und nachhaltiges Abnehmen

Schauspieler und Kabarettist Roland Düringer, LR Marco Tittler und Diplomfitness- und Ernährungstrainer Simon Mathis sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Roland Düringer ist als Schauspieler und Kabarettist einem breiten österreichischen Publikum bekannt. Sein Film "Hinzerholz 8" gilt nach wie vor als erfolgreichste Österreichische Kinoproduktion. Seit November 2022 ist Roland Düringer mit einer Neuauflage seines Soloprogrammes "Regenerationsabend 2.0" auf Tour, am Donnerstag war er damit in Rankweil zu Gast. Mit Roland Düringer spricht Pascal Pletsch unter anderem über sein neues Programm, sein Leben und wie man Ängste überwindet.

Simon Mathis ist staatlich geprüfter Fitness, sowie Ernährungstrainer und Gründer der Mathis FitLife GmbH. Nachhaltige Ergebnisse beim Abnehmen stehen für Simon an erster Stelle, weswegen er sich von klassischen Diäten distanziert und jeden Kunden individuell betreut. Mit Simon Mathis spricht Pascal Pletsch am Freitag über Ernährung, Fitness und wie nachhaltiges Abnehmen funktioniert.

Das Klimaschutzministerium hat am Dienstag die lang erwarteten Ergebnisse der Alternativenprüfung zur hochumstrittenen Bodensee-Schnellstraße (S18) vorgestellt. Dem Endbericht zufolge soll eine neue Variante "Lustenau Süd" vertiefend geprüft werden, parallel dazu wird die vom Land Vorarlberg geforderte Variante namens CP in den nächsten Verfahrensschritten auf ihre Genehmigungsfähigkeit überprüft. In Vorarlberg wurde die neue Variante überwiegend kritisiert und abgelehnt. Mit LR Marco Tittler spricht Pascal Pletsch in der Sendung über die Ergebnisse der Alternativprüfung und warum die Präsentation wesentlich mehr Fragen offengelassen, als sie beantwortet hat.