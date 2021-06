Regenbogen, Propstei St. Gerold und Green AK

Michael Andreas Egger von GoWest, Pater Martin Werlen von der Propstei St. Gerold und Rainer Keckeis, Direktor der Arbeiterkammer Vorarlberg heute in "Vorarlberg LIVE".

Die Allianz-Arena in München wird heute beim EM-Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn nicht in Regenbogenfarben leuchten. Weltweit kommt Kritik an der UEFA-Entscheidung auf und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat seine Deutschlandreise kurzfristig abgesagt. Was sagt Michael Andreas Egger, Obman des LGBTIQ*-Vereins GoWest dazu? Mehr heut um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".