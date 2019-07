Regeln für das VOL.AT-Forum

Hier noch einmal ein Hinweis zu unseren Richtlinien für das VOL.AT-Forum.

In eigener Sache: Das VOL.AT-Forum ist die größte, öffentliche Diskussionsplattform in Vorarlberg. Wir behalten es uns daher vor, beleidigende, diffamierende, rassistische, hetzerische oder nicht themenbezogene Kommentare ausnahmslos und ohne Vorwarnung zu löschen. Außerdem behalten wir es uns vor, User, die sich nicht an unsere Netiquette ("Richtlinien für das Forum", Anm. d. Red.) halten, ebenfalls ohne Angabe von Gründen zu sperren.