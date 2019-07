Netiquette: Unsere Richtlinien für das Forum

Damit sich bei uns jeder wohl fühlen kann, ist - wie in jeder Gemeinschaft - die Einhaltung einiger Regeln notwendig, die wir hier in der sogenannten Netiquette erläutern.

1) Auf der anderen Seite der Datenleitung sitzt auch ein Mensch

Leider wird das nur allzu leicht vergessen. Also schreiben Sie über andere nie etwas, von dem Sie nicht wollen, dass es über Sie selbst gesagt oder geschrieben wird. Und sprechen Sie andere User so an, wie Sie selbst angesprochen werden möchten.

2) Bitte keine verletzenden oder beleidigenden Kommentare!

Achten Sie auch bei kontroversen Diskussionen auf einen respektvollen Umgang miteinander, d.h. auf gegenseitige Toleranz und einen höflichen Umgangston. Verzichten Sie bitte auf persönliche Angriffe durch Beleidigungen, Zuschreibungen, Unterstellungen und Verallgemeinerungen. Verwechseln Sie bitte provokativ nicht mit unhöflich! Wer provozieren möchte, mache dies bitte über sachliche Inhalte, nicht jedoch über persönliche Angriffe. Gesetze und sonstige Rechtsvorschriften sind einzuhalten. Beleidigungen von Protagonisten der betreffenden Berichterstattung und/oder anderer Teilnehmer im Forum sind verboten. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Beiträge dem vorgegebenen Themenkreis der Diskussion entsprechen, ansonsten behält es sich die Russmedia Digital Gmbh vor, die Beiträge ohne Angabe von Gründen zu löschen.

3) Registrierungs-Pflicht

Um im Forum posten zu können, müssen Sie sich zunächst registrieren. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer akzeptieren durch die Registrierung die Netiquette.

4) Inhaltliche Verantwortung liegt beim User

Jeder User trägt die inhaltliche Verantwortung für die von ihm verfassten Beiträge und muss sich innerhalb des Angebotes der Russmedia Digital GmbH an alle geltenden Gesetze halten. Insbesondere ist es untersagt, strafbare, jugendgefährdende, ordnungswidrige, verfassungswidrige, sittenwidrige, pornographische, rassistische oder gewaltverherrlichende Inhalte zu verbreiten, anzubieten oder sonst zugänglich zu machen.

Darüber hinaus ist es verboten, kommerzielle Gelegenheiten zu sexuellen Handlungen anzubieten, anzukündigen, anzupreisen, bekannt zu geben oder sonst in irgendeiner Weise zugänglich zu machen. Personenbezogene Daten dürfen nicht verarbeitet werden, wenn es dem Datenschutzgesetz zuwiderläuft.

Weiters ist es nicht gestattet, urheberrechtlich geschützte Werke zu vervielfältigen, zu verbreiten oder auf eine andere rechtswidrige Weise zugänglich zu machen. Der User darf unter keinen Umständen mittels des Angebotes der Russmedia Digital GmbH Urheberrechte Dritter verletzen. Jeder User verpflichtet sich, Kenntnis über die relevanten Bestimmungen zu erlangen. Die Unkenntnis der Bestimmungen schützt den User nicht. Jeder User ist für die von ihm veröffentlichten Inhalte und Daten selbst verantwortlich.

Pro Email-Adresse kann ein User registriert werden. Es ist ein Benutzeraccount pro Person erlaubt. Es ist nicht gestattet, mit mehreren User-Accounts zu posten.

Die Russmedia Digital GmbH übernimmt keine Haftung für die von den Usern produzierten und bereitgestellten Inhalte.

Sie können unter einem Pseudonym ("Nickname" oder mit Echtname posten. Bitte wählen Sie Ihr Pseudonym aber so, dass es nicht möglich ist, Sie für jemanden anderen zu halten oder fälschlich anzunehmen, Sie sprechen für eine bestimmte Organisation oder Gruppe. Des weiteren muss Ihr Postingname auch mit sämtlichen anderen Forenregeln in Einklang stehen und darf keine Fäkal-Wording, … beinhalten.

5) Bei einem Verstoß gegen die Netiquette

behält sich die Russmedia Digital GmbH nicht nur das Recht vor, den betreffenden Beitrag zu löschen, sondern auch eine Sperrung der Email-Adresse bis hin zur Löschung des User-Accounts. Wir setzen vor allem auf die Eigenverantwortlichkeit der hier schreibenden Menschen und hoffen, dass wir nicht zu solch drastischen Maßnahmen greifen müssen. Ansprüche, die von dritter Seite auf Grund solcher Beiträge gegenüber der Russmedia Digital GmbH gestellt werden, hält der User die Russmedia Digital GmbH schad- und klaglos. Dies gilt auch für die Kosten der Rechtsverteidigung.

6) Postings werden gelöscht

Die Russmedia Digital GmbH behält sich weiters das Recht vor, auch nicht rechtswidrige, aber moralisch bedenkliche oder grob unsachliche Beiträge zu löschen; dies auch ohne weitere Angabe von Gründen.

Bitte melden Sie uns Postings, die den Forenregeln widersprechen, mittels "Melden"-Button oder direkt per E-Mail an redaktion@vol.at. Ziel ist es nicht, die freie Meinungsäußerung zu beschränken, sondern im Forum ein Diskussionsklima zu schaffen, in dem sachlich und offen diskutiert wird.

7) Schließung von Foren

Die Redaktion der Russmedia Digital GmbH behält es sich vor, zu einzelnen Themen keine Kommentar-Möglichkeit freizuschalten. Um mit der Redaktion in Verbindung zu treten, gibt es die Möglichkeit per Mail an redaktion@vol.at.

8) Keine kommerzielle Nutzung

Das Angebot der Russmedia Digital GmbH darf ausschließlich für private Zwecke genutzt werden. Geschäftliche Nutzung insbesondere für Werbezwecke ist nicht gestattet.

9) Änderungen

Die vorliegenden Registrierungsbedingungen können jederzeit und ohne Zustimmung der User geändert werden. Die Änderungen werden durch die Veröffentlichung der aktuellen Version auf der Website kundgemacht, wobei die geänderten Passagen deutlich gekennzeichnet sind, und gelten somit als zugegangen. Der User ist verpflichtet, sich durch regelmäßiges Aufrufen der Nutzungsbedingungen Kenntnis über die Änderungen zu verschaffen. Die weitere Teilnahme am Angebot der Russmedia Digital GmbH wird als Zustimmung zu den geänderten Bedingungen verstanden.